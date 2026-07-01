Person fallit från klippa – En person till sjukhus

En omfattande räddningsinsats pågick på onsdagskvällen vid Höviks Holme utanför Höviksnäs efter att en person fallit från en klippa alternativt hög slänt. Flera räddningsresurser, bland annat en helikopter deltog i insatsen. En person är förd till sjukhus.
Larmet kom vid klockan 20.38.
Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och ambulanshelikopter deltog i insatsen.
-Vi är på plats och assisterar i första hand ambulansen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
Det finns i nuläget inga uppgifter om personens skadeläge eller hur olyckan har inträffat.
En person till sjukhus
Vid klockan 21:40 är insatsen avslutad. En person lämnar platsen i rullande ambulans.
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