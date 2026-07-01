Person fallit från klippa – En person till sjukhus

Tjörn
Ambulanshelikoptern. Foto: NYHETERsto

En omfattande räddningsinsats pågick på onsdagskvällen vid Höviks Holme utanför Höviksnäs efter att en person fallit från en klippa alternativt hög slänt. Flera räddningsresurser, bland annat en helikopter deltog i insatsen. En person är förd till sjukhus.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 1 juli 2026 20:56 | Uppdaterad: 1 juli 2026 21:48

Larmet kom vid klockan 20.38.

Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och ambulanshelikopter deltog i insatsen.

-Vi är på plats och assisterar i första hand ambulansen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det finns i nuläget inga uppgifter om personens skadeläge eller hur olyckan har inträffat.

En person till sjukhus

Vid klockan 21:40 är insatsen avslutad. En person lämnar platsen i rullande ambulans.

På Höviks Holme har en person på något sätt fallit från en klippa eller slänt. Ambulanshelikopter på plats tillsammans med räddningstjänst och Sjöräddningsällskapet.
🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top