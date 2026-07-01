Man åtalas för grovt vapenbrott

En man i 25-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för grovt vapenbrott efter att enligt åklagaren ha innehaft en tillståndspliktig kopia av en Glock-pistol med tillhörande ammunition i Stenungsund.

Enligt åtalet ska mannen under 2025 ha innehaft en tillståndspliktig kopia av en pistol av märket Glock tillsammans med ammunition utan tillstånd. Åklagaren menar att vapnet förvarats i en miljö där det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning.

Film i mobiltelefon ingår i bevisningen

Utredningen inleddes sedan polisen, i samband med en annan brottsutredning, hittat en film i en beslagtagen mobiltelefon där mannen enligt åklagaren syns hantera ett pistolliknande vapen. Filmen ska enligt åklagaren ha spelats in i Stenungsund.

Förnekar brott

Mannen förnekar brott. Under polisförhören valde han samtidigt att i stor utsträckning inte besvara utredarnas frågor och svarade upprepade gånger ”Ingen kommentar”. I det sista förhöret ville han varken erkänna eller förneka brott och upprepade återigen att han inte hade några kommentarer.

Yrkar på utvisning

Förutom åtalet om grovt vapenbrott yrkar åklagaren också att mannen ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända.