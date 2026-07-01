Man döms för narkotikabrott efter kontroll vid busshållsplats

En man i 30-årsåldern har dömts för två fall av ringa narkotikabrott efter en kontroll vid en busshållsplats på Tjörn. Uddevalla tingsrätt dömer mannen till dagsböter efter att cannabis påvisats i hans blod och en narkotikaklassad tablett hittats i hans innehav.

Händelsen inträffade i april 2026 vid en busshållplats på Tjörn.

Enligt domen hade mannen använt cannabis och innehade dessutom en tablett alprazolam, som är narkotikaklassad.

Förnekade brott

I förhör förnekade mannen brott.

I polisförhör uppgav han att han möjligen hade använt cannabis några månader tidigare och att han druckit öl den aktuella dagen. Han ville däremot inte svara på polisens fråga om var narkotikan kom ifrån.

Tingsrätten konstaterar att analysresultaten visade cannabis i blodet och att mannen saknade recept på de ämnen som påträffades. Domstolen bedömde att han inte lämnat någon trovärdig förklaring som kunde bryta presumtionen om uppsåt, och fann därför åtalet styrkt.

Döms till dagsböter

Påföljden blir 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Mannen ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden samt ersätta staten med 2 600 kronor för kostnader för provtagning och analys.