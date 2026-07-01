Man misstänks för grov olovlig körning med moped

En man i 35-årsåldern misstänks för grov olovlig körning med moped efter en kontroll på Tjörn.
Det var vid 14.39 på onsdagen i Stenkyrka på Tjörn som polisen såg en moped utan registreringsskyltar och stoppade fordonet för kontroll. Mannen saknar behörighet att framför fordonet.
Efter kontrollen upprättades en anmälan om grov olovlig körning.
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