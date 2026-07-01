Skärhamn laddar för Träbåtsfestivalen – Här är årets program

I helgen är det åter dags för Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Under tre dagar fylls gästhamnen av klassiska träbåtar, marknad, musik, aktiviteter och maritim gemenskap när en av västkustens mest uppskattade sommartraditioner återvänder.

Sedan starten 2007 har Träbåtsfestivalen vuxit till ett återkommande inslag i sommaren på Tjörn och lockar varje år både båtentusiaster och besökare från hela regionen. Hamnen förvandlas till en levande mötesplats där välbevarade träbåtar samsas med marknadsstånd, restauranger, musik och familjeaktiviteter.

En helg för hela familjen

Besökare kan se ett stort antal träbåtar med både segel och motor, lyssna till de klassiska tändkulemotorernas karakteristiska ljud och uppleva den speciella atmosfären längs kajerna i Skärhamn.

Festivalområdet erbjuder dessutom ett brett program med aktiviteter för alla åldrar. Barn kan bland annat prova på träbåtsbygge, fiskdamm och hopprepstillverkning, medan vuxna kan ta del av marknad, veteranfordon, modellbåtsutställning, guidningar och föredrag.

Under helgen finns även Sjöräddningssällskapet på plats, liksom Strandstädarna och flera lokala föreningar.

Träbåtsfestivalen lockar många till Skärhamn. Foto: Martin Pettersson.

Musik, båtar och maritim historia

Musiken är en självklar del av festivalen. TräDattons spelar under hela helgen och på lördagen bjuder City Clay Stompers på gladjazz. Kulturskolans ferieungdomar uppträder under fredagen.

Lördagen innehåller även kappsegling utanför Skärhamn, guidningar, tändkulemotorer samt ett besök av det klassiska fartyget S/S Bohuslän som gör dagstur från Göteborg via Marstrand.

På söndagen står bland annat ett föredrag och en filmvisning om båtkonstruktörerna Einar och Carl Eric Ohlson på programmet innan festivalen avslutas med prisutdelning för Årets Träbåt.

Hela Skärhamn deltar

Under festivalhelgen håller restauranger, caféer och butiker öppet, samtidigt som Nordiska Akvarellmuseet och Sjöfartsmuseet välkomnar besökare. Foodtrucks, marknad och aktiviteter bidrar till att skapa en levande sommarhelg i hela Skärhamn.

PROGRAM

Fredag 3 juli

12.00–18.00

Båtar anländer till Skärhamn och presenteras av Träbåtsföreningens konferencier. TräDattons spelar musik vid gästhamnskontoret.

12.00–12.30

Kulturskolans feriearbetande ungdomar uppträder med musik på bryggscenen.

Lördag 4 juli

10.00

Officiell invigning vid gästhamnskontoret.

10.00–18.00

Marknadsstånd och utställare

Veteranfordon

Barnområde med aktiviteter

Modellbåtsutställning i Atenehuset

Fikaförsäljning och utställning om sjömansarbete med Röda Korset

12.00

Kappsegling arrangerad av Sail Yacht Society, cirka 20 nautiska mil utanför Skärhamn.

Under dagen

TräDattons spelar vid gästhamnskontoret

Gladjazz med City Clay Stompers på bryggscenen

Tändkulemotorer

Guidningar

Sjöräddningssällskapet

Foodtrucks

Marknad

Flytande träbåtsutställning

Söndag 5 juli

10.00

Festivalen öppnar.

10.00–16.00

Marknad

Barnområde

Modellbåtsutställning

Utställning om sjömansarbete i Atenehuset

Veteranfordon och mopeder

11.00–12.00

Föredrag och filmvisning om båtkonstruktörerna Einar och Carl Eric Ohlson i Segelsällskapets lokaler i Södra hamnen.

13.00–13.30

Barnvarieté med Akropanik på bryggscenen.

15.00

Prisutdelning för Årets Träbåt och dragning i ekalotteriet vid gästhamnskontoret.

16.00

Träbåtsfestivalen 2026 avslutas.

Under dagen

TräDattons spelar musik vid gästhamnskontoret.

Med reservation för ändringar.