Två bötfällda för alkoholförtäring i centrum

Under tisdagseftermiddagen fick två personer ordningsböter efter en kontroll under fotpatrullering.
Det var vid klockan 13.30 i samband med polisens patrullering i centrala Stenungsund som kontrollen genomfördes.
Två personer ertappades med att förtära alkohol på offentlig plats och tilldelades var sin ordningsbot på 500 kronor.
Fakta:
Enligt Stenungsunds kommuns lokala ordningsföreskrifter är det förbjudet att dricka sprit, vin eller starköl på offentlig plats, om det inte sker i samband med tillåten utskänkning. Den som bryter mot föreskrifterna kan få penningböter.
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