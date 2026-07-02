En ung kvinna från STO-området döms för försök till utpressning efter en händelse i Uddevalla. En annan kvinna utanför vårt område döms för samma brott. Kvinnorna ska försökt att få en man att betala pengar genom att hota med att utmåla honom som våldtäktsman.

Brottet begicks i januari 2025.

Enligt Uddevalla tingsrätt försökte kvinnorna få en man att betala pengar genom att hota med att förstöra hans rykte.

Kvinnan från STO-området erkände de faktiska omständigheterna, men motsatte sig ansvar för brott eftersom hon ansåg att hon haft ett berättigat syfte. Tingsrätten gjorde en annan bedömning och dömer henne för försök till utpressning. Hon döms även för ringa narkotikabrott efter att ha använt cannabis.

Villkorlig dom

Påföljden blir villkorlig dom. Kvinnan ska även betala 5 000 kronor i skadestånd till målsäganden och 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Även den andra kvinnan döms till villkorlig dom och ska betala skadestånd.