Fängelse för grov kvinnofridskränkning och bedrägerier

En man i 40-årsåldern döms till ett år och sex månaders fängelse efter flera brott i en nära relation. Domen omfattar grov kvinnofridskränkning, barnfridsbrott och tre fall av bedrägeri där pengar fördes över från ett barns konto.

Enligt Uddevalla tingsrätt utsatte mannen en kvinna han hade en relation med för upprepade kränkningar, hot, misshandel och ofredanden under början av 2026. Händelserna skedde under en period på knappt tre månader.

Tingsrätten bedömer att gärningarna tillsammans utgör grov kvinnofridskränkning. Det innebär att domstolen inte bara ser till varje enskild händelse, utan också till att brotten varit en del av ett upprepat mönster som kränkt kvinnans integritet och allvarligt skadat hennes självkänsla.

Barn bevittnade en av händelserna

Mannen döms även för barnfridsbrott. Brottet handlar om att ett barn bevittnade ett av ofredandena mot kvinnan i bostaden.

Barnfridsbrott innebär att ett barn som ser eller hör vissa brott mellan närstående också ses som brottsoffer. I det här fallet bedömer tingsrätten att barnet uppfattade händelsen och därmed utsattes för brottet.

Lurade till sig pengar från barnets konto

Domen omfattar också tre fall av bedrägeri. Mannen fick kvinnan att föra över pengar från barnets konto genom att säga att pengarna skulle användas till bland annat mat och medicin.

I stället tog mannen ut pengarna i bankomater och använde dem till annat, bland annat spel. Totalt handlar bedrägerierna om 6 200 kronor.

Mannen hävdade att pengarna var lån, men tingsrätten godtog inte den förklaringen. Däremot friades han från ett fjärde åtalat bedrägeri, där domstolen ansåg att det inte var bevisat att det rörde sig om bedrägeri och inte lån.

Tidigare dömd för liknande brott

Vid straffmätningen väger tingsrätten in att mannen tidigare har dömts för liknande relationsbrott mot en annan målsägande. Domstolen konstaterar att han återfallit i likartad brottslighet kort efter att prövotiden från den tidigare domen löpt ut.

Påföljden bestäms till fängelse i ett år och sex månader. Mannen ska vara kvar i häkte tills straffet kan verkställas.

Han ska även betala skadestånd till kvinnan och barnet, totalt 116 200 kronor, samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden.