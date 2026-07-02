Fängelse för grov kvinnofridskränkning och bedrägerier

DomSTO-Området
Foto: Collage - NYHETERsto

En man i 40-årsåldern döms till ett år och sex månaders fängelse efter flera brott i en nära relation. Domen omfattar grov kvinnofridskränkning, barnfridsbrott och tre fall av bedrägeri där pengar fördes över från ett barns konto.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 2 juli 2026 13:00

Enligt Uddevalla tingsrätt utsatte mannen en kvinna han hade en relation med för upprepade kränkningar, hot, misshandel och ofredanden under början av 2026. Händelserna skedde under en period på knappt tre månader.

Tingsrätten bedömer att gärningarna tillsammans utgör grov kvinnofridskränkning. Det innebär att domstolen inte bara ser till varje enskild händelse, utan också till att brotten varit en del av ett upprepat mönster som kränkt kvinnans integritet och allvarligt skadat hennes självkänsla.

Barn bevittnade en av händelserna

Mannen döms även för barnfridsbrott. Brottet handlar om att ett barn bevittnade ett av ofredandena mot kvinnan i bostaden.

Barnfridsbrott innebär att ett barn som ser eller hör vissa brott mellan närstående också ses som brottsoffer. I det här fallet bedömer tingsrätten att barnet uppfattade händelsen och därmed utsattes för brottet.

Lurade till sig pengar från barnets konto

Domen omfattar också tre fall av bedrägeri. Mannen fick kvinnan att föra över pengar från barnets konto genom att säga att pengarna skulle användas till bland annat mat och medicin.

I stället tog mannen ut pengarna i bankomater och använde dem till annat, bland annat spel. Totalt handlar bedrägerierna om 6 200 kronor.

Mannen hävdade att pengarna var lån, men tingsrätten godtog inte den förklaringen. Däremot friades han från ett fjärde åtalat bedrägeri, där domstolen ansåg att det inte var bevisat att det rörde sig om bedrägeri och inte lån.

Tidigare dömd för liknande brott

Vid straffmätningen väger tingsrätten in att mannen tidigare har dömts för liknande relationsbrott mot en annan målsägande. Domstolen konstaterar att han återfallit i likartad brottslighet kort efter att prövotiden från den tidigare domen löpt ut.

Påföljden bestäms till fängelse i ett år och sex månader. Mannen ska vara kvar i häkte tills straffet kan verkställas.

Han ska även betala skadestånd till kvinnan och barnet, totalt 116 200 kronor, samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Här finns Nummer för dig som behöver någon att prata med eller behöver hjälp:

112 – Om det är fara för liv

114 14 – Polisen (icke akut)

Hjälplinjen – Stöd vid psykisk ohälsa
90 390

MIND Självmordslinjen
90 101

Brottsofferjouren
116 006

BRIS Barnens hjälptelefon
116 111

BRIS Vuxentelefon
0771-50 50 50

Jourhavande medmänniska
08-702 16 80

Jourhavande präst
112

Välja att sluta – För våldsutövare
020 – 555 666

GAPF – Stöd för hedersrelaterat våld & förtryck
0700 – 00 93 78

Anonyma Alkoholister
08 – 720 38 42

Anonyma Narkomaner
0771 – 13 80 00

Kvinnofridslinjen
020-505050

Mansjouren
08 – 30 30 20

Kvinnojouren Stenungsund
0723-748060, 0723-748000

Socialjour
Akuta ärenden som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet.

Stenungsund och Tjörn
031-365 87 00

Orust
0522-69 74 44

Ätstörningslinjen
020 – 20 80 18

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