Otjänligt badvatten på Hawaii badplats – Kommunen avråder från bad

Badvattenprover från badplatsen Hawaii i Stenungsund visar att vattnet är otjänligt. Kommunen avråder därför från bad tills vidare och nya prover kommer att tas.

Text: Mikael Berglund Dela

Veckans provtagning visar förhöjda halter av bakterier i badvattnet. Skyltar kommer att sättas upp vid badplatsen för att informera besökare om att bad avråds.

Kommunen kommer att uppdatera informationen på sin hemsida så snart nya provsvar har kommit och det går att bedöma om badvattnet åter är tjänligt.

Höga bakteriehalter

Otjänligt badvatten innebär att halterna av tarmbakterier är så höga att det finns risk att bli sjuk om man sväljer vattnet. Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt känsliga.

Enligt kommunen kan stora mängder fågelspillning vara en orsak till de förhöjda bakteriehalterna. Även avloppsutsläpp från båtar kan påverka vattenkvaliteten.

Stenungsunds kommun, som alla andra kommuner, tar regelbundet prover vid flera kommunala badplatser under badsäsongen för att säkerställa att badvattnet håller god kvalitet.

Fakta: 🟢 Tjänligt vatten

Badvattnet uppfyller myndigheternas kvalitetskrav och kan användas för bad utan särskilda restriktioner.



🟡 Tjänligt med anmärkning

Badvattnet kan innehålla förhöjda halter av bakterier eller andra avvikelser, men bedöms fortfarande vara säkert att bada i. Kommunen följer utvecklingen med nya prover.



🔴 Otjänligt vatten

Badvattnet innehåller för höga halter av bakterier och bad avråds. Den som sväljer vattnet riskerar att bli sjuk, särskilt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Vattenkvaliten på badplatser

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats redovisas bland annat vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information för respektive badplats. Det är kommunerna som ansvarar för provtagning och insamling av den data som ligger till grund för informationen – www.havochvatten.se/badplats