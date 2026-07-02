Larm om omfattande strömavbrott visade sig vara felaktigt

Det uppgifter om ett omfattande strömavbrott på Tjörn och Orust som skickades ut till både abonnenter och media under torsdagsmorgonen var felaktigt. Elnätsbolaget Ellevio uppger att informationen skickades ut av misstag.

Tidigare under morgonen gick ett larm ut om ett strömavbrott som först uppgavs beröra drygt 2 800 elkunder. Kort därefter justerades siffran till drygt 5 600 berörda kunder.

Nu pudlar Ellevio och uppger att uppgifterna var felaktiga.

– Vi har av misstag skickat felaktig information om strömavbrott i Tjörn, Orust, Västra Götalands län. Vi ber om ursäkt för det, skriver elnätsbolaget.

Det ska alltså inte ha varit fråga om något omfattande strömavbrott i området.

Informationen gick ut både till abonnenter och media.