Kommunen efter skadegörelsen: Hjälp oss värna våra miljöer

Den senaste tiden har flera fall av skadegörelse på Skärhamns skola skett. Kommunen vädjar nu till allmänheten att hjälpa till att värna de gemensamma miljöerna.

Under den senaste tiden har bland annat ett pingisbord, en trappa och en plantering förstörts.

I ett inlägg i sociala medier berättar kommunen att en trappa och ett pingisbord har skadats. Dessutom har en plantering vandaliserats där växter och stenar spridits ut över skolgården.

– När gemensamma miljöer förstörs påverkar det oss alla och innebär dessutom kostnader som hade kunnat användas till annat, skriver kommunen.

Väktare upptäckte skadegörelsen

Det var kommunens anlitade väktare som upptäckte skadegörelsen.

-Sedan i våras arbetar väktarna mer flexibelt och rör sig på platser där kommunen ser oro eller ökad aktivitet. Syftet är att upptäcka problem i ett tidigt skede och bidra till en ökad trygghet på Tjörn, skriver kommunen i sitt inlägg.

Kommunen uppmanar samtidigt alla att hjälpas åt att vara rädda om skolor och andra gemensamma miljöer.