Markägare uppmanar allmänheten att undvika vatten vid Fagerfjällsparken

Andreas Larsson, som äger Fagerfjällsparken på Tjörn, uppmanar nu allmänheten att undvika kontakt med vatten i diken, kulvertar och vattenansamlingar i området. Uppmaningen kommer samtidigt som kommunens beslut om skyddsåtgärder har överklagats och utredningen väntas fortsätta under en längre tid.

Fagerfjällsparken, den tidigare folkparken ligger i direkt anslutning till motorbanan. Området används fortfarande av allmänheten för bland annat promenader, naturbesök och under sensommaren även svampplockning.

Har vänt sig till medier och allmänhet

Andreas Larsson har vänt sig till sociala medier och andra lokala medier med en uppmaning om försiktighet.

Han betonar att syftet inte är att skapa oro, utan att informera allmänheten tills de skyddsåtgärder som kommunen beslutat om har genomförts.

– Jag vill att människor undviker kontakt med vatten i området tills mer är utrett. Framför allt vill jag att barn inte leker i diken eller vattenansamlingar i närheten, säger han.

Kommunen kräver skyddsåtgärder

Bakgrunden är ett beslut från Tjörns kommun där verksamhetsutövaren föreläggs att bland annat sätta upp skyltar, begränsa allmänhetens kontakt med vatten samt genomföra ytterligare provtagningar och utredningar. Kommunen bedömer att det finns behov av fler undersökningar för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och risker.

I beslutet anges även att dagvattnet ska provtas vid flera tillfällen under minst ett år. Analyserna ska bland annat omfatta pH, suspenderat material och flera metaller.

Beslutet har överklagats

Andreas Larsson har överklagat kommunens beslut. Enligt honom handlar överklagandet inte om att stoppa skyddsåtgärderna, utan om att få till en mer omfattande utredning av hela området.

Han anser att fler diken, kulvertar, avrinningsvägar och upplag behöver kartläggas innan myndigheterna kan dra slutsatser om påverkan och ansvar.

Kommunens beslut gäller tills vidare, men delar av ärendet kommer nu att prövas av högre instans.