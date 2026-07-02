VILTOLYCKA – Kolliderade med älg

En viltolycka med en älg inträffade på länsväg 642 i Ucklum under onsdagskvällen. Ingen person skadades, men bilen fick mindre materiella skador.
Larmet kom vid klockan 20.46.
Enligt de första uppgifterna fick fordonet bland annat skador på en sidospegel efter kollisionen med älgen.
En eftersöksjägare har kallats ut för att söka efter det skadade djuret.
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