Bio under bar himmel – Årets utomhusbio bjuder på två filmer

Det har blivit en trevlig tradition med utomhusbion i Stenungsund i samband med Tjörn runt och lagom till att skolorna ska dr igång. Efter förra årets publiksuccé, då över 400 personer samlades framför filmduken under bar himmel, satsar man i år på två filmer samma kväll.

Text: Mikael Berglund Dela

Den 20 augusti blir det åter utomhusbio på gräsplanen bredvid skateparken vid Kristinedalskolan i Hasselbacken.

Nytt för i år är att filmerna visas på LED-skärm och att kvällen delas upp i två visningar – en barnfilm tidigare på kvällen och en film för de lite äldre senare.

Prisbelönt barnfilm först ut

Klockan 18.00 visas den prisbelönta animerade filmen Flow från 2024. Filmen handlar om en ensam katt som tvingas övervinna sin rädsla för vatten efter en stor översvämning.

Filmen är regisserad av Gints Zilbalodis och är 85 minuter lång.

Barbie visas senare på kvällen

Klockan 20.00 visas Barbie the Movie från 2023, regisserad av Greta Gerwig. Filmen följer Barbie och Ken när gränsen mellan Barbielandet och människovärlden rubbas.

Filmen är 114 minuter lång.

Ta med filt eller stol

Besökare uppmanas att ta med egen picknickfilt eller solstol. Arrangemanget genomförs av Stenungsunds kommun i samarbete med Stenungsundshem, Nära dig och Filmstudion Segelduken.

Förra årets utomhusbio hölls vid Stenungsunds Skatepark och blev den dittills mest välbesökta upplagan. Då visades filmklassikern E.T. och arrangörerna uppskattade publiken till över 400 personer.