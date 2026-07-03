JUST NU: Larm om brand i villa i Skärhamn – Hamngatan avstängd

Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen till en villa på Postvägen i centrala Skärhamn efter larm om brand. Under släckningsarbetet stängs Hamngatan av för trafik.

Larmet kom vid klockan 16.37.

Larmet inträffade samtidigt som Träbåtsfestivalen pågår i Skärhamn och det rör sig mycket människor i området.

Enligt de första uppgifterna kom det rök från fastigheten.

– Initiala uppgifter talar om rökutveckling från fastigheten och räddningstjänsten åker fram för kontroll, uppger SOS Alarm.

Även ambulans larmades till platsen.

Brand i källaren

När räddningstjänsten kom fram konstaterades en brand i villans källare.

– Vi har en konstaterad brand och ett omfattande resurspaket på plats, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Enligt de första uppgifterna ska ingen person ha befunnit sig i byggnaden när branden upptäcktes.

Hamngatan stängs av

Polisen är på väg till platsen för att spärra av Hamngatan under räddningsinsatsen. Allmänheten uppmanas att respektera avspärrningarna och följa räddningspersonalens anvisningar.

I området ligger husen tätt och samtidigt pågår Träbåtsfestivalen i Skärhamn, där bland annat Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen redan finns på plats i hamnområdet.

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