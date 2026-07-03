JUST NU: Störningar vattentillförseln

OrustVatten

Det är just nu störningar i vattentillförseln på Härmanö, Gullholmen och Lavön. Felsökning pågår och kommunen arbetar med att åtgärda problemet.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 3 juli 2026 11:21
LOKAL ANNONS

Det är hög vattenförbrukningen i området och många besökare, sommargäster och åretruntboende som påverkas.

Det är i nuläget oklart hur många abonnenter som berörs eller när problemet kan vara löst.

Berör abonnenter inom markerat område. Karta Orust kommun.

Vattnet kan bli missfärgat

När arbetet är klart kan vattnet tillfälligt vara missfärgat. Om det händer rekommenderas boende att spola en stund tills vattnet åter är klart.

Kommunen uppger att informationen kommer uppdateras på sin hemsida.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Liberalerna Stenungsund
stenungsund.liberalerna.se
POLITISKT REKLAMMEDDELANDE:
Sponsor är Liberalerna Stenungsund. Kopplat till Riksdagsval, region- och kommunfullmäktigeval 2026-09-13 | Transparensmeddelande
Top