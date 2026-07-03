JUST NU: Störningar vattentillförseln

Det är just nu störningar i vattentillförseln på Härmanö, Gullholmen och Lavön. Felsökning pågår och kommunen arbetar med att åtgärda problemet.
Det är hög vattenförbrukningen i området och många besökare, sommargäster och åretruntboende som påverkas.
Det är i nuläget oklart hur många abonnenter som berörs eller när problemet kan vara löst.
Vattnet kan bli missfärgat
När arbetet är klart kan vattnet tillfälligt vara missfärgat. Om det händer rekommenderas boende att spola en stund tills vattnet åter är klart.
Kommunen uppger att informationen kommer uppdateras på sin hemsida.
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