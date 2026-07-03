Kvinna begärs häktad för grovt narkotikabrott

En kvinna i 25-årsåldern från Stenungsund har begärts häktad, misstänkt för grovt narkotikabrott. Åklagaren anser att misstankarna är så starka att hon bör hållas frihetsberövad under den fortsatta utredningen.

Brottet ska enligt häktningsframställan ha begåtts i slutet av juni på en adress i Stenungsund.

Åklagaren bedömer att kvinnan är misstänkt på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden vid en häktningsförhandling.

Som skäl för häktning anges bland annat risk för att utredningen kan försvåras om kvinnan försätts på fri fot. Åklagaren har även begärt restriktioner, vilket kan innebära begränsningar i bland annat besök, telefonsamtal och annan kommunikation under häktningstiden.