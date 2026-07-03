OJ! Vilken sommarhelg!

Träbåtsfestival i Skärhamn, veteranmopeder i Ucklum, T/S Westkust firar 40 år vid ångbåtsbryggan i Edshultshall och flera sommarutställningar väntar när STO-området går in i ännu en innehållsrik sommarhelg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Kvarn- och veteranmoppedag

Sköldunga lada och kvarn, Ucklum • Söndag 5 juli kl. 12.00–14.00

Ucklums hembygdsförening bjuder in till en traditionsenlig dag vid Sköllunga kvarn med veteranmopeder, kvarnränna, vattenhjul, poängpromenad, servering och försäljning av hembygdslitteratur.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 3 juli

• kl. 15.45 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.00 – Backrooms (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Lördag 4 juli

• kl. 15.00 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 17.15 – SUPERGIRL (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Söndag 5 juli

• kl. 15.00 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 17.15 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Utställningar

SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli

Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk i Kulturhuset Fregatten.

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Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

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TJÖRN

Träbåtsfestivalen på Tjörn

Skärhamn • Fredag 3 juli–söndag 5 juli

Träbåtsfestivalen i Skärhamn är tillbaka med båtar, musik, marknad, barnaktiviteter, hantverk och havsnära upplevelser under tre festivaldagar.

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Lyssna mitt hjärta!

Skärhamns kyrka • Lördag 4 juli kl. 10.00

En musikclownföreställning för hela familjen om vänskap, fantasi och konsten att lyssna till sitt hjärta.

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Dyröloppet

Dyrön • Lördag 4 juli kl. 13.30

Dyröloppet är ett lopp för alla, med flera åldersklasser och distanser på öns små vägar.

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Moss Kammerkor

Valla kyrka • Lördag 4 juli kl. 18.00

Den norska kören Moss Kammerkor bjuder på musik i sommarkvällen i Valla kyrka.

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Jakob Viktor Nilsson: Tre nyanser av kärlek

Skärhamns kyrka • Lördag 4 juli kl. 19.00

Ett avskalat och personligt musikframträdande där musiken rör sig i gränslandet mellan pop och visa.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Sommaröppet på Åstols museum

Åstols Hembygdsmuseum, Åstol • Fram till 5 juli

Åstols museum håller sommaröppet och visar en utställning om Åstols utveckling och historia.

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I målarens trädgård

Hjälteby • Fram till 8 augusti

Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby, med café vissa dagar under sommaren.

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Utställning: Catharina Charléz

Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti

Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

I verkstaden kan både barn och vuxna testa att måla med akvarell under sommaren.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet på söndagar med visningar och lokal historia i genuin miljö.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

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ORUST

Musik i Ellös Parken ”Out of Control” och Totodaroto

Ellös Parken, Ellös • Fredag 3 juli–lördag 4 juli

Ellös Parken bjuder in till musikhelg med Totodaroto och Out of Control på fredagen samt Nilz-Irmaz och Mac Na Galla på lördagen.

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Sarah Dawn Finer till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 3 juli

Sarah Dawn Finer återvänder till Slussens Pensionat för en musikupplevelse vid vattnet.

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Trubadur Mats Westling

Rompen Street Food Market, Tuvesvik • Fredag 3 juli

Mats Westling gästar Rompen Street Food Market för en utomhusspelning i sommarkvällen.

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Westkust firar 40 år i Edshultshall

Edshultshall, Orust • Lördag 4 juli kl. 13.00–17.00

Westkust firar 40 år vid ångbåtsbryggan i Edshultshall med öppet skepp och en familjedag. Under eftermiddagen väntar bland annat jubileumstal, visning av fartyget, segelsättning, musik på däck, knoptävlingar, Sjöräddningen, Kustbevakningen, Marinen, Sjöpolisen, Räddningstjänsten, foodtruck och flera aktiviteter för hela familjen. Ingen anmälan behövs.

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Kvarnens dag lördag 4 juli!

Mollösund • Lördag 4 juli kl. 14.00

Vid kvarnen i Mollösund blir det tal, körsång, kaffeservering, underhållning och lotterier.

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Champagneprovning med Kari Brovall

Rompen Street Food Market, Tuvesvik • Lördag 4 juli

Rompen Street Food Market bjuder in till champagneprovning med Kari Brovall och smårätter till dryckerna.

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Där klassiker möts

Flatö Kyrka, Flatön • Söndag 5 juli

Sångerskan Karin Funk och pianisten David Carbe bjuder in till en musikalisk kväll med klassiskt, jazz, musikal och pianomusik.

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James Yorkston och Johanna Söderberg till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Söndag 5 juli

James Yorkston och Johanna Söderberg från First Aid Kit gästar Slussens Pensionat.

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Utställningar

Vem ställer ut?

Henån • Fram till 8 juli

Stina Wirsén och Anna Hörling ställer ut med originalkonst, bilderboksillustrationer och skulpturala uttryck i Kulturhuset Kajutan.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.