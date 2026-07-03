Westkust firar 40 år – Bjuder in till öppet skepp i Edshultshall

T/S Westkust vid ett tidigare besök i Rönnäng på Tjörn. Foto: NYHETERsto

En av Orusts mest välkända profiler till sjöss fyller 40 år i hemmahamnen. På lördag bjuder den K-märkta tremastade skonaren Westkust in till öppet skepp, familjeaktiviteter och jubileumsfirande i Edshultshall.

Text: Mikael Berglund Dela

Den 4 juli väntar en eftermiddag fylld med aktiviteter kring den klassiska skonaren. Besökare kan gå ombord på Westkust, lyssna på musik, prova knopar, se segelsättning och träffa flera av de aktörer som arbetar till sjöss, däribland Sjöräddningen, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Marinen och Räddningstjänsten.

Har haft hemmahamn på Orust i 40 år

Det var 1986 som Westkust fick Edshultshall som hemmahamn. Samma år bildades föreningen Förlig Vind med målet att bevara ett stycke bohuslänsk sjöfartshistoria och ge ungdomar möjlighet att uppleva livet ombord på ett traditionsfartyg.

Sedan dess har tusentals ungdomar, volontärer och besökare varit en del av verksamheten. All drift och allt underhåll bygger fortfarande till stor del på ideellt engagemang.

Från fraktskuta till levande kulturarv

Westkust byggdes redan 1932 och användes under många år som fraktskuta längs de nordiska kusterna. Under årens lopp har hon också hunnit vara motorfartyg och förknippats med spritsmuggling innan hon restaurerades till den tremastade skonare som i dag är ett välkänt inslag i Edshultshall.

Sedan 2002 är Westkust K-märkt av Sjöhistoriska museet och används i dag framför allt som utbildnings- och skolfartyg.

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Fakta: Skonaren Westkust Fartyg: Tremastad skonare Längd: 40,2 meter Bredd: 8,2 meter Djupgående: 3,2 meter Bruttoregisterton: 145,9 Nettoregisterton: 97 Dödvikt: 225 ton Stortoppshöjd över vatten: 27,5 meter Segelyta: 521 kvadratmeter Källa: Westkust.se

Vill föra sjöfartstraditionen vidare

Bakom verksamheten står Orust Skolfartygsstiftelse och den ideella föreningen Förlig Vind. Genom seglingar och utbildningar, bland annat Orust Tall Ship Academy, vill man ge nya generationer kunskap om segling, sjömanskap och det maritima kulturarvet.

Lördagens jubileum blir därför inte bara ett firande av ett fartyg, utan också av de hundratals ideella krafter som under fyra decennier hållit Westkust seglande.