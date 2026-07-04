MC kört av vägen – En person till sjukhus

Räddningstjänst, ambulans och polis har larmats till länsväg 774 nära Stillingsön på Orust efter en trafikolycka med en motorcykel.
Larmet kom vid klockan 19:08.
-Det ska vara förare av en motorcykel som kört av vägen, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
Vägen är smal och trafiken påverkas med begränsad framkomlighet. Klockan 19:25 meddelade Trafikverket att vägen är avstängd.
Föraren av motorcykeln åker med ambulansen till sjukhus för kontroll och vård av okända skador.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.