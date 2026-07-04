Sol, träbåtar och folkfest när Träbåtsfestivalen fyllde Skärhamn

Skärhamn bjöd på sommarväder, välfyllda kajer och klassiska träbåtar när Träbåtsfestivalen fortsatte under lördagen. Fotograf Martin Pettersson var på plats och fångade stämningen under en av sommarens största publikhelger på Tjörn.

Text: Mikael Berglund Dela

Sedan invigningen på lördagsförmiddagen har besökare strömmat till hamnområdet för att uppleva de välbevarade träbåtarna, marknaden, musiken och de många aktiviteterna för hela familjen. Festivalen har sedan starten i Skärhamn blivit en uppskattad sommartradition som lockar både båtentusiaster och nyfikna besökare från hela regionen.

Längs kajerna kunde besökarna gå ombord på flera av de deltagande båtarna, lyssna till musik, besöka utställningar och träffa aktörer som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen och andra maritima organisationer.

Samtidigt höll restauranger, caféer och butiker öppet och bidrog till den livliga sommarstämningen i Skärhamn.

Här nedan följer Martin Petterssons bilder från lördagens Träbåtsfestival.