Döms för innehav av narkotika på gym

En person i övre tonåren har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha haft narkotika i sin besittning på ett gym i STO-området.

Brottet begicks under mars 2026 på ett gym i STO-området. Vid kontroll anträffades 2,85 gram cannabisharts samt en tablett MDMA och en tablett Tramadol.

Den tilltalade erkände innehavet och tingsrätten bedömer att åtalet är styrkt.

Döms till dagsböter

Uddevalla tingsrätt dömer den unge personen för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Personen ska också betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Vid straffmätningen har tingsrätten tagit hänsyn till den tilltalades låga ålder.