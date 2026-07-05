JUST NU: Larm om brand i byggnad i Timmervik

Räddningstjänst, ambulans och polis har larmats till Jörlanda efter larm om brand i byggnad.
– Initiala uppgifter talar om rök och lågor från ett hus, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Det finns i nuläget inga uppgifter om brandens omfattning eller om någon person har skadats.
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