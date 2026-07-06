Åtal efter skredet: Fällande dom kan få stor betydelse för skadeståndskraven

Åklagaren yrkar på företagsböter om 7,9 miljoner kronor vardera för de två företag som haft verksamhet i det område där skredet inträffade. Men den ekonomiska notan kan bli betydligt större än så om de åtalade fälls.
En fällande dom skulle kunna få stor betydelse för de skadeståndskrav som väntas efter skredet på E6 i Stenungsund. Trafikverket, företag, försäkringsbolag, fastighetsägare och andra drabbade kan då få ett betydligt starkare rättsligt stöd för att driva sina ersättningskrav.
Hundratals miljoner kan stå på spel
Redan i dag kräver Trafikverket 570 miljoner kronor av Stenungsunds kommun för återuppbyggnaden av E6. Därutöver finns ytterligare skadeståndskrav från bland annat företag, fastighetsägare och försäkringsbolag.
Om tingsrätten kommer fram till att de åtalade genom brott orsakat skredet kan den bedömningen få stor betydelse när ansvarsfrågan senare prövas i skadeståndsmål.
Inte automatiskt – men ett viktigt steg
En fällande dom innebär inte att skadestånd automatiskt betalas ut. Däremot kan den bli ett viktigt underlag när domstolar senare ska ta ställning till vem som ytterst ska bära de ekonomiska konsekvenserna av skredet.
Det innebär att den kommande rättegången inte bara handlar om ett eventuellt straffansvar – utan också kan få stor betydelse för de omfattande ersättningskrav som väntas efter ett av Sveriges största skred i modern tid.
23 september 2023
Ett omfattande jordskred inträffar öster om Stenungsund. E6 rasar samman och flera fordon dras med. Ingen skadas allvarligt men vägen stängs av och stora skador uppstår på vägen, marken och intilliggande verksamheter.
Oktober 2023
Statens haverikommission inleder sin utredning samtidigt som polisens brottsutredning startar.
November 2023
Arbetet med att stabilisera området och planera återuppbyggnaden av E6 inleds.
Mars 2024
Två personer grips och anhålls misstänkta för brott kopplade till jordskredet. De släpps senare på fri fot.
Juli 2024
Efter omkring tio månaders arbete öppnas E6 åter för trafik.
December 2024
Även Ucklumsvägen öppnas igen efter återställningsarbetena.
Juni 2025
Statens haverikommission presenterar sin slutrapport. Slutsatsen är att omfattande upplag av schaktmassor utlöste jordskredet. Kommissionen riktar samtidigt kritik mot kommunens planering av området.
Hösten 2025
Trafikverket kräver Stenungsunds kommun på 570 miljoner kronor för återuppbyggnaden av E6. Flera andra skadeståndskrav lämnas också in.
Våren 2026
Polisutredningen avslutas och åklagaren färdigställer åtalet.
6 juli 2026
Två personer åtalas vid Uddevalla tingsrätt för bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet, grovt vållande till kroppsskada, framkallande av fara för annan och otillåten miljöverksamhet.
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