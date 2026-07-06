Eddie Öhlund är tillbaka – Elinor Kapp med ny Skärhamnsdeckare

Kriminalkommissarie Eddie Öhlund är tillbaka. I dag, den 6 juli, släpps Spökfiskaren, den sjunde delen i Elinor Kapps populära deckarserie Mord i skärgården.

Den nya boken tar åter läsaren till Skärhamn, där en ung kvinna hittas död vid rondellen i hamnen en tidig sommarmorgon. Fyndet skakar kustsamhället och Eddie Öhlund får leda en utredning där frågorna snabbt blir fler än svaren.

”En tidig sommarmorgon hittas en ung kvinna död vid rondellen i Skärhamns hamn. Hon är klädd i våtdräkt och upphängd i en långaställning, fortfarande drypande av vatten när polisen anländer. Fyndet skakar det lilla kustsamhället. Vem har mördat kvinnan och varför har kroppen lämnats så öppet, nästan som ett varnande exempel?

Kriminalkommissarie Eddie Öhlund leder utredningen. Villospåren är många och ju djupare polisen gräver, desto fler hemligheter blottläggs.

Samtidigt kämpar Eddie med sitt privatliv. Relationen med sambon Stella är ansträngd, och situationen förvärras när hennes gamla ex Rob dyker upp i Skärhamn och får ett vikariat på hotellet Salta Stänk, som Stella driver. Inte nog med det, snart har han flyttat in hos Stella och Eddie.

Frågan är hur långt Eddie är beredd att gå för att vinna tillbaka Stellas hjärta och om Stella någonsin kan förlåta hans tidigare misstag.”

Uppvuxen i Skärhamn

Elinor Kapp är uppvuxen i Skärhamn på Tjörn efter att familjen flyttade till ön när hon var barn. Hon har tidigare arbetat som processoperatör, men skriver numera på heltid.

Hon debuterade sommaren 2020 med den första delen i Mord i skärgården. Sedan dess har serien vuxit till sex tidigare böcker: Sjörök, Dödsjö, Dyningar, Strandvaskaren, Gasten och Mareld.

Västkustmiljö och nya hemligheter

Spökfiskaren innehåller en avslutad deckargåta och kan därför läsas även av den som inte tidigare följt serien. Samtidigt fortsätter berättelsen om Eddie Öhlund och hans privatliv, där relationen med sambon Stella åter hamnar i centrum.

Den 20 juli släpps Spökfiskaren även som e-bok och ljudbok.

Tidigare i år gav Elinor Kapp också ut Språngskikt, den första delen i hennes nya deckarserie Kustmorden.