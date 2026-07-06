JUST NU: Två personer åtalas efter skredet på E6 i Stenungsund

Två personer har åtalats vid Uddevalla tingsrätt efter det stora jordskredet vid E6 i Stenungsund hösten 2023. Åklagaren menar att markägaren och entreprenören tillsammans orsakat skredet genom att lägga upp mer schaktmassor än marken klarade av.

Text: Mikael Berglund Dela

Jordskredet inträffade natten till den 23 september 2023 öster om Stenungsunds tätort. Skredet orsakade omfattande skador på infrastrukturen, ledde till att E6 stängdes av och påverkade även miljön i området.

Ett tjugotal personer befann sig i området när skredet inträffade. Tre personer skadades när bilen de färdades i på motorvägen drogs med i jordskredet.

Åtalas för flera brott

De två personerna åtalas för allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan och otillåten miljöverksamhet.

Enligt åtalet har markägaren och entreprenören tillsammans och i samförstånd, av oaktsamhet, orsakat jordskredet.

– Oaktsamheten har bestått i att de tilltalade har låtit transportera och lägga upp mer schaktmassor än vad marken klarat av att bära, varvid marken givit vika och ett jordskred har satts igång, säger chefsåklagare Daniel Veivo Pettersson, som varit förundersökningsledare.

‹ 1 av 12 ›

19 000 kubikmeter mer än tillåtet

Utredningen visar enligt åklagaren att schaktmassor lagts utanför det område som beviljats. Dessutom ska cirka 19 000 kubikmeter mer schaktmassor ha lagts upp än vad marklovet tillät.

Åklagaren uppger också att den tillåtna belastningen överskridits kraftigt. Belastningen ska ha varit cirka 200 kilopascal, jämfört med detaljplanens högsta tillåtna belastning på 50 kilopascal.

Enligt åtalet har markhöjningen inte utförts med den noggrannhet och fackmannamässighet som krävdes. De tilltalade ska inte heller ha gjort tillräckliga undersökningar av markens bärighet och skick före eller under arbetet.

Åklagaren: Stor fara för liv och egendom

Åklagaren bedömer brotten som grova.

– Brotten är att anse som grova eftersom de tilltalade åsidosatt aktsamhetsbestämmelser och gällande tillståndsgivning samt att handlandet inneburit en stor fara för annans liv och egendom. Jordskredet har fått stor negativ påverkan på samhället, säger Daniel Veivo Petterssoni ett pressmeddelande.

Åklagaren yrkar även på företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera för de två företag som haft verksamhet på platsen. Dessutom yrkas näringsförbud mot en av de tilltalade.