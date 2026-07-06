Knallarna flyttar på sig igen – Månadsmarknad på Stenungstorg

Stenungsunds månadsmarknad byter plats igen. Efter en överenskommelse med Citycon, som äger och driver Stenungstorg, kommer knallarna tills vidare att hålla till utanför Coop och huvudentrén till köpcentrumet.

Text: Mikael Berglund Dela

Redan på tisdagen den 7 juli är det premiär för den nya marknadsplatsen. Därefter är planen att marknaden ska hållas där första helgfria tisdagen varje månad under resten av årets marknadssäsong.

Efter kritiken – nu blir det ny flytt

Tidigare i år flyttades månadsmarknaden till C W Borgs väg på grund av ombyggnationen av kommunhuset. Flytten möttes av kritik från flera knallar, som upplevde att platsen låg för långt från centrum och att både synligheten och kundunderlaget försämrades.

Efter fortsatt dialog mellan knallarna, Stenungsunds kommun och Citycon har parterna nu enats om att marknaden får en ny, mer central placering vid Stenungstorg.

”Vi är glada att få testa den nya platsen”

Heléne Silvander, knalle och driver Lerox Form och Förvaring

Heléne Silvander, knalle, samordnare för knallarna i Stenungsund och driver Lerox Form och Förvaring, ser positivt på den nya lösningen.

– Vi är glada att få testa den nya platsen och hoppas Stenungsundsbor och besökare är med oss imorgon, säger hon.

Den nya placeringen blir utanför Coop och huvudentrén till Stenungstorg, där förhoppningen är att fler besökare ska upptäcka marknaden och att den åter ska bli en naturlig del av centrum.

Premiär imorgon

Den första marknaden på den nya platsen arrangeras redan tisdagen den 7 juli mellan klockan 09.00 och 14.00.

Månadsmarknaden har under många år varit en uppskattad tradition i Stenungsund och lockar både återkommande besökare och tillfälliga gäster. Försäljarna erbjuder bland annat kläder, blommor, delikatesser, hantverk och andra marknadsvaror.