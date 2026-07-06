Otjänligt badvatten på Nösnäs – men grönt ljus för Hawaii

Stenungsunds kommun avråder från bad vid Nösnäs badplats efter att den senaste badvattenprovtagningen visat att vattnet är otjänligt. Samtidigt kommer ett positivt besked för badgäster vid Hawaii badplats, där nya prover visar att vattnet åter är tjänligt.

Kommunen uppger att nya prover kommer att tas vid Nösnäs för att följa utvecklingen. Under tiden sätts informationsskyltar upp vid badplatsen för att uppmärksamma besökare på att badvattnet är otjänligt.

Bad avråds tills vidare

Otjänligt badvatten innebär att proverna visat förhöjda halter av bakterier, vilket gör att kommunen avråder från bad tills nya prov visar att vattenkvaliteten förbättrats.

Informationen kommer att uppdateras så snart resultaten från de nya proverna är klara, skriver kommunen på sin hemsida.

Fritt fram på Hawaii badplats igen

Samtidigt meddelar kommunen att de senaste provsvaren från Hawaii badplats visar att vattnet nu är tjänligt.

Det innebär att den tidigare badavrådan hävs och att det åter är fritt fram att bada vid Hawaii.

Fakta: 🟢 Tjänligt vatten

Badvattnet uppfyller myndigheternas kvalitetskrav och kan användas för bad utan särskilda restriktioner.



🟡 Tjänligt med anmärkning

Badvattnet kan innehålla förhöjda halter av bakterier eller andra avvikelser, men bedöms fortfarande vara säkert att bada i. Kommunen följer utvecklingen med nya prover.



🔴 Otjänligt vatten

Badvattnet innehåller för höga halter av bakterier och bad avråds. Den som sväljer vattnet riskerar att bli sjuk, särskilt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Vattenkvaliten på badplatser

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats redovisas bland annat vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information för respektive badplats. Det är kommunerna som ansvarar för provtagning och insamling av den data som ligger till grund för informationen – www.havochvatten.se/badplats