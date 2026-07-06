Polisens sommarvarning: Tjuven slår till när du är i trädgården

Polisen i Region Väst uppmanar nu allmänheten att vara extra vaksam efter flera bostadsinbrott där gärningspersoner slagit till medan de boende befunnit sig i sina trädgårdar.

Text: Mikael Berglund Dela

Enligt polisen har flera inbrott de senaste veckorna genomförts genom att tjuvarna tagit sig in via öppna eller olåsta dörrar. De har främst stulit smycken, klockor och andra mindre värdesaker innan de snabbt lämnat platsen.

Lås dörren – även när du är hemma

Polisen uppmanar nu villaägare att låsa dörrarna även om de bara vistas utomhus på den egna tomten.

– Minska risken för att utsättas genom att låsa dörrar även om du befinner dig i din trädgård, och larma polisen direkt vid misstanke om pågående brott, uppmanar polisen.

Ring polisen direkt

Om du upptäcker att du haft inbrott är det viktigt att inte gå in i bostaden eller röra något innan polisen gjort sin bedömning.

Polisen kan då avgöra om en teknisk undersökning ska genomföras för att säkra eventuella spår.