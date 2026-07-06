Vattnet stängs av i delar av Stenungsund

Boende i området kring Kvarnbergsvägen och Lilla Kvarnbergsvägen kommer att påverkas av en planerad vattenavstängning under tisdagen efter att en vattenläcka upptäckts.

Reparationsarbetet inleds tisdagen den 7 juli klockan 08.00 och beräknas vara klart under dagen. Under arbetet kommer vattnet att vara avstängt i området.

Kommunen uppmanar berörda att tappa upp vatten innan avstängningen för att täcka behovet under tiden arbetet pågår. Några vattentankar kommer inte att ställas ut.

Vattnet kan bli missfärgat

När arbetet är slutfört kan vattnet tillfälligt vara missfärgat. Det beror vanligtvis på att järnavlagringar i ledningarna lossnar i samband med arbetet.

Om vattnet är missfärgat rekommenderar kommunen att spola i kranarna en stund tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen är enligt kommunen inte hälsofarlig.

Vattnet kan även bli mjölkaktigt efter reparationen. Det orsakas av luft i ledningarna och försvinner om vattnet får stå en stund. Det påverkar inte vattenkvaliteten.