Vinglig färd slutade med misstanke om rattfylleri

En person misstänks för rattfylleri efter att polisen larmats till om en vinglig och farlig färd i centrala Stenungsund på måndagseftermiddagen.

Larmet kom vid 15.30 efter samtal om en bil som framfördes farligt och vingligt. Vid flera tillfällen ska föraren ha varit nära att köra ner i diket.

När bilen stannade uppges föraren ha varit så berusad att personen knappt kunde stå upp. Polis kom snabbt till platsen och föraren medtogs misstänkt för rattfylleri.

Det finns inga uppgifter om att någon kom till skada i samband med händelsen.