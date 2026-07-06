Vinglig färd slutade med misstanke om rattfylleri

En person misstänks för rattfylleri efter att polisen larmats till om en vinglig och farlig färd i centrala Stenungsund på måndagseftermiddagen.
Larmet kom vid 15.30 efter samtal om en bil som framfördes farligt och vingligt. Vid flera tillfällen ska föraren ha varit nära att köra ner i diket.
När bilen stannade uppges föraren ha varit så berusad att personen knappt kunde stå upp. Polis kom snabbt till platsen och föraren medtogs misstänkt för rattfylleri.
Det finns inga uppgifter om att någon kom till skada i samband med händelsen.
Rattfylleri – Tipsa polisen
Vid akuta pågående rattfylleribrott ska man alltid ringa larmnumret 112.
Skjutsar grannen sina barn rattfull till fotbollsträningen varje söndag? Den typen av tips om misstänkta rattfyllerister lämnas på polisen.se eller via 114 14.
Du kan välja om du vill vara anonym i ditt tips. Gör detta i så fall tydligt för operatören.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.