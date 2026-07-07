Åtalas för rattfylleri – Yrkar på 61 200 kronor i dagsböter

En man i 50-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för rattfylleri efter en bilfärd i centrala Stenungsund tidigare i år. Åklagaren yrkar på 61 200 kronor i dagsböter.

Enligt stämningsansökan ska mannen ha kört personbil på Gärdesvägen i Stenungsund efter att ha druckit alkohol. En analys av blodprov visade enligt åtalet en alkoholkoncentration på 0,80 promille under eller efter färden.

Erkänner omständigheterna

Åklagaren åberopar bland annat analysresultatet från blodprovet, polisens anmälan och mannens egna uppgifter som bevisning.

Målet har handlagts enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. Åklagaren föreslår att mannen döms till 120 dagsböter om 510 kronor, vilket motsvarar totalt 61 200 kronor.