Fyrhjuling stals från industribyggnad i Skärhamn – Hittades i skogsparti

På tisdagen fick polisen samtal om ett inbrott i en industrilokal i Skärhamn. En fyrhjuling och verktyg senare. Senare under dagen hittades fyrhjulingen i ett skogsparti i närheten.

Det var inte ägaren själv som kontaktade polisen inledningsvis. Det är oklart när inbrottet och stölden ska ha skett men men troligen under helgen.

-Gärningspersonen eller gärningspersonerna ska ha brutit upp en dörr till industribyggnaden och tagit sig in. Händelsen hanteras som ett så kallat kallt inbrott, eftersom det inte var pågående när polisen larmades, säger Jens Andersson, Polisens Presstalesperson till NYHETERsto.

Fyrhjulingen hittades i närheten

Vid 17.25-tiden fick polisen ett nytt samtal. Då var det ägaren själv som ringde in och berättade att fyrhjulingen hade hittats i ett skogsparti i närheten. Fordonet avlystes.

Polisen utreder fortfarande inbrottet och stölden av både verktyg och fortskaffningsmedel.