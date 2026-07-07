JUST NU: Träd över väg i Henån – Stopp i båda riktningarna

Ett träd har fallit över väg 752 på Röravägen i Henån och stoppar trafiken i båda riktningarna.
Larmet kom vid 13.50.
Hindret finns på sträckan mellan Utgård och cirkulationsplatsen i Henån. Personal är på väg till platsen för att röja undan trädet.
Enligt den första prognosen beräknas vägen kunna öppnas igen omkring klockan 17.00.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.