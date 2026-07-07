JUST NU: Trafikolycka på Tjörnbron

Räddningstjänst och polis har larmats till en trafikolycka på Tjörnbron i riktning mot Stenungsund
Larmet kom klockan 13.50 och de första uppgifterna från SOS Alarm gäller en singelolycka. Förare av en bil har kört in i räcket.
Det finns i nuläget inga uppgifter om någon person har skadats. Ambulans avvaktar.
Bärgare var redan på plats när larmet kom, men räkna med begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.
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