Bilder från NYHETERsto används i utredningen om E6-skredet – ”Byggde en modell av området”

Delar av förundersökningen efter det stora E6-skredet i Stenungsund offentliggjordes under onsdagen. I handlingarna framgår att drönarbilder från NYHETERsto används som en del av den tekniska bevisningen och har legat till grund för en tredimensionell modell av området före jordskredet.

Drönarbilderna togs ursprungligen i samband med NYHETERstos bevakning av de planerade etableringarna av Rusta och Jem & Fix i Munkeröds handelsområde. Området där schaktmassorna senare kom att stå i fokus syns i bakgrunden på fotografierna.

Bilderna togs bara dagar före skredet

Eftersom bilderna togs bara några dagar före jordskredet den 23 september 2023 är de bland de senaste kända fotografierna som visar området innan marken gav vika.

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Byggde en 3D-modell

I förundersökningen framgår att sex av NYHETERstos drönarbilder användes i programvaran ShapeMetriX 3D för att återskapa hur markytan såg ut före skredet.

Den sakkunnige beskriver hur bilderna kombinerades med Lantmäteriets laserskanning (LiDAR) och andra höjddata för att skapa en tredimensionell modell av området. Trots att fotografierna inte var tagna för fotogrammetri bedöms modellen ge en trovärdig bild av markens utseende före skredet.

Efterfrågades av polisen

Efter jordskredet fick polisen kännedom om bildmaterialet och begärde in fotografierna till utredningen. I åklagarens bevisuppgift finns fotografier tagna både före och efter skredet upptagna som en del av bevisningen inför den kommande rättegången.

Dokumentationen fick en ny betydelse

NYHETERstos drönarbilder togs ursprungligen för att dokumentera utvecklingen av handelsområdet i Munkeröd. Nästan tre år senare har samma fotografier fått en helt annan betydelse och används nu som ett tekniskt underlag i den omfattande brottsutredningen om ett av de största jordskreden i modern svensk historia.