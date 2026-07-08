JUST NU: Larm om terräng i Spekeröd

Räddningstjänsten har larmats till en befarad terrängbrand i Spekeröd, Stenungsund.
Larmet kom klockan 14.00 och gäller en brand ute i terrängen alternativt gräsbrand i Stötten, Spekeröd – Stenungsund.
-Det ska brinna omkring 10 kvadratmeter på plats, räddningstjänst har påbörjat släckningsarbetet, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
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