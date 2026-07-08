JUST NU: Singelolycka i Henån – Kört in i ett staket

Räddningstjänst har larmats till en trafikolycka på Röravägen i Henån på Orust. Initiala uppgifter talar om en bil som kört in i ett staket.
Larmet kom klockan 19.04.
Enligt de första uppgifterna rör det sig om en singelolycka med en personbil. Föraren ska ha kört av vägen och in i ett staket. Brandstationen ligger bara några hundra meter från olycksplatser.
Oklart skadeläge
Det finns i nuläget inga uppgifter om hur många personer som färdades i bilen eller om någon har skadats.
Begränsad framkomlighet
Räkna med begränsad framkomlighet och eventuellt avstängd väg. Vid klockan 19:15 flöt trafiken på förbi olycksplatsen, men växelvis.
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