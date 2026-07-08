Larm om trafikolycka – Var motorstopp

Räddningstjänst larmades initialt om en trafikolycka på länsväg 160 i Stenungsund. Larmet kunde snabbt återkallas då det handlade om ett motorstopp.

Larmet om en trafikolycka kom klockan 14.20.

Bärgaren fick strax före larmet in ett samtal från en förare som fått stopp.

-Det är bara ett fordon som fått motorstopp, vi har vänt räddningstjänsten, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Fordonet som ska bärgas står illa till i höjd med Kåkenäs i riktning mot Stora Höga. Räkna med begränsad framkomlighet under bärgarens arbete på plats.