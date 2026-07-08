Misstänkt drivmedelutsläpp i småbåtshamn

Räddningstjänsten larmades sent på onsdagskvällen till Stenunge strand efter larm om ett misstänkt utsläpp av drivmedel eller olja i vattnet.

Larmet kom klockan 22.27.

Enligt de första uppgifterna var utsläppet lokaliserat till området vid en av bryggorna utanför Stenunge strand.

– Utsläppet är mellan Harrys och Riksbyggens bastuflotte, omkring 100 meter ut i vattnet, uppgav ett vittne som också larmade.

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Räddningstjänsten kontrollerade platsen

Räddningstjänsten ryckte ut för att undersöka utsläppet och bedöma om någon akut saneringsinsats behövde genomföras.

Vid 23.15-tiden avslutades insatsen utan att några akuta åtgärder vidtogs. Enligt räddningstjänsten kommer kommunen att följa upp händelsen under torsdagen och ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver genomföras.