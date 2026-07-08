Misstänkt drivmedelutsläpp i småbåtshamn

Stenungsund

Räddningstjänsten larmades sent på onsdagskvällen till Stenunge strand efter larm om ett misstänkt utsläpp av drivmedel eller olja i vattnet.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 8 juli 2026 22:30 | Uppdaterad: 8 juli 2026 23:28

Larmet kom klockan 22.27.

Enligt de första uppgifterna var utsläppet lokaliserat till området vid en av bryggorna utanför Stenunge strand.

– Utsläppet är mellan Harrys och Riksbyggens bastuflotte, omkring 100 meter ut i vattnet, uppgav ett vittne som också larmade.

1 av 3

Räddningstjänsten kontrollerade platsen

Räddningstjänsten ryckte ut för att undersöka utsläppet och bedöma om någon akut saneringsinsats behövde genomföras.

Vid 23.15-tiden avslutades insatsen utan att några akuta åtgärder vidtogs. Enligt räddningstjänsten kommer kommunen att följa upp händelsen under torsdagen och ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver genomföras.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top