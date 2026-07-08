Över 500 elkunder drabbades av nattligt strömavbrott

Ett strömavbrott drabbade under natten mot onsdagen 512 elkunder på Orust.
Avbrottet började klockan 02.07 och strömmen var åter tillbaka hos samtliga berörda klockan 04.04.
En montör skickades ut för att kontrollera anläggningen, men någon tydlig orsak till avbrottet har inte kunnat fastställas.
Enligt nätägaren fungerar elförsörjningen nu som normalt.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.