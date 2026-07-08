Svanesundsfestivalen bjuder på fri entré dagtid – Mojje kör allsång för hela familjen

Sista helgen i juli är det åter dags för Svanesundsfestivalen. Under tre dagar väntar musik, aktiviteter och festivalstämning i Svanesund – och en av årets stora nyheter är att det är fri entré under dagtid. Sean Banan showar på fredagen och Mojje leder allsången på lördagen.
Festivalen har de senaste åren vuxit till ett av sommarens största evenemang på Orust. Förra året lockade festivalen omkring 6 000 besökare och intresset inför årets upplaga har varit stort sedan de första artistsläppen presenterades.
Mojje leder allsång på lördagen
I år firar Morgan ”Mojje” Milacki 20 år som en av Sveriges mest uppskattade barnartister. Under jubileumsåret turnerar han runt i landet. Många känner igen honom från TV4:s Lattjo Lajban och duon Nicke & Mojje, men genom åren har han också medverkat i bland annat Let’s Dance, Körslaget och Diggiloo. 2022 startade han också musikprojektet Atron tillsammans med Martin Svensson, Will Oaks och Andreas Johnson.
När Mojje gästar Svanesundsfestivalen bjuder han in till en allsång där både barn, föräldrar och mor- och farföräldrar kan sjunga med i de välkända låtarna.
Sean Banan till festivalen
Fredagen bjuder på en av festivalens mest publikdragande bokningar när Sean Banan intar scenen och showar på dagtid. Under kvällen fortsätter programmet med bland andra Syd & Ekman, Dom Första och festivalens husband Sayit & Vänner.
Lördagskvällen avslutas sedan med ett starkt artistfält där Brandsta City Släckers, Lovina Wolrath, Rivstart och Drängarna står för underhållningen.
Festivalen inleds redan på torsdagen med Tomas Di Leva, Ringnes Ronny och Sayit & Vänner.
Brett startfält med olika musikstilar
– Vår ambition är att vara åldersöverskridande och ha ett brett startfält med olika musikstilar, har arrangören Niklas Jigberg tidigare sagt till NYHETERsto.
Nattbussar och camping
Precis som tidigare år finns festivalcamping i anslutning till området för besökare som vill stanna hela helgen.
Även nattbussar kommer att trafikera festivalen och ge besökare möjlighet att ta sig hem till bland annat Henån och Stenungsund efter kvällarnas konserter.
PROGRAM
Torsdag 23 juli
- 18.00 DJ Nicke Feldt
- 19.00 Sayit & Vänner
- 20.00 Di Leva
- 21.30 Sayit & Vänner
- 22.30 Ringnes Ronny
- 00.00 DJ Nicke Feldt
Fredag 24 juli
- 13.00 Svandans
- 14.00 Sean Banan
- 18.00 DJ Tommy Bäckman
- 19.00 Sayit & Vänner
- 20.00 Syd & Ekman
- 21.45 Sayit & Vänner
- 23.00 Dom Första
- 00.00 DJ Tommy Bäckman
Lördag 25 juli
- Allsång med Mojje för stora och små
- 14.30–15.00 Ramiz X Melvin
- 18.00 DJ Nicke Feldt
- 19.00 Sayit & Vänner
- 19.30 Brandsta City Släckers
- 21.00 Sayit & Vänner
- 21.45 Lovina Wolrath
- 22.00 Rivstart
- 23.00 Drängarna
- 00.00 DJ Nicke Feldt
Evenemang:
Svanesundsfestivalen 2026
När: 23–25 juli
Var: Svanesund
Entré: Fri dagtid • Kvällsbiljetter och festivalpass via Tickster
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