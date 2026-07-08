Tradjazzen tar över Klädesholmen – Nio orkestrar spelar runt ön

På lördag fylls Klädesholmen åter av svängig tradjazz när den femte upplagan av Klädesholmen Tradjazz Festival arrangeras. Från klockan 12.00 bjuds besökarna på livemusik från flera scener runt ön, innan dagen avslutas med en stor kvällskonsert i parken.

Text: Mikael Berglund Dela

Festivalen har på några få år blivit ett uppskattat sommarevenemang och lockar både jazzälskare och nyfikna besökare till det gamla fiskesamhället. Bakom arrangemanget står TjörnJazz, som sedan starten arbetat för att lyfta den traditionella jazzen på Tjörn och skapa möten mellan etablerade musiker och en bred publik.

Musik från lunch till kväll

Under dagen spelar nio orkestrar på olika platser runt Klädesholmen. Bland årets medverkande finns Peoria Jazzband, West Jazz, Jazz Adventure, Jazzkommissionen, Carling Sisters, Clay City Stompers, Knut & Maria och Second Line Jazzband.

Festivalen avslutas klockan 18.00 med en kvällskonsert i parken där Nanna Carling All Stars står på scen. Konserten beskrivs som en färgsprakande blandning av skickliga musiker och spelglädje.

En dag fylld av jazz och skärgård

En del av festivalens charm är att musiken sprids över hela Klädesholmen. Besökarna kan promenera mellan spelplatserna, njuta av den bohuslänska miljön och kombinera konserterna med ett besök på öns restauranger, caféer och hamnmiljö.

Festivalen lockar varje år både trogna tradjazzentusiaster och besökare som vill uppleva en annorlunda musikdag i skärgården.