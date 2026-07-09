1,50 promille – Åtalas för grovt rattfylleri och olovlig körning på E6

En man i 45-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för grovt rattfylleri och olovlig körning efter en bilfärd på E6 Stenungsund.
Händelsen inträffade i slutet av maj på E6 och stoppet blev vid Stora Högamotet.
Enligt stämningsansökan ska mannen ha kört personbil efter att ha druckit alkohol. Alkoholkoncentrationen i hans blod uppmättes enligt åtalet till 1,50 promille under eller efter färden. Mannen saknar också, enligt åklagaren – behörighet att köra bil.
Mannen, som saknar behörighet att köra bil – erkänner grovt rattfylleri men förnekar olovlig körning.
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