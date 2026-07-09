Dörr uppbruten och ruta krossad i obebodd fastighet – ”Ätit frukost på verandan”

Orust

En obebodd fastighet som numera är i kommunens ägo i Henån har utsattes för ett intrång och skadegörelse. Någon ska även ha ätit frukost på verandan.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 9 juli 2026 21:28

Polisen larmades vid 10.20 på torsdagen efter att en dörr brutits upp och en ruta krossats i en obebodd fastighet som numera ägs av kommunen.

-Det ser även ut som att någon har ätit frukost på på verandan, säger Johan Håkansson, Polisens Presstalesperson.

Anmälan upprättad

Polisen har upprättat en anmälan om olaga intrång och skadegörelse.

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