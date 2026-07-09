Dörr uppbruten och ruta krossad i obebodd fastighet – ”Ätit frukost på verandan”

En obebodd fastighet som numera är i kommunens ägo i Henån har utsattes för ett intrång och skadegörelse. Någon ska även ha ätit frukost på verandan.

Polisen larmades vid 10.20 på torsdagen efter att en dörr brutits upp och en ruta krossats i en obebodd fastighet som numera ägs av kommunen.

-Det ser även ut som att någon har ätit frukost på på verandan, säger Johan Håkansson, Polisens Presstalesperson.

Anmälan upprättad

Polisen har upprättat en anmälan om olaga intrång och skadegörelse.