JUST NU: Bil har kört in i träd i Ödsmål

Polis har larmats till en trafikolycka i centrala Ödsmål efter att en personbil kört in i ett träd.
Larmet kom strax före klockan 19.
Enligt de första uppgifterna är föraren vaken och talbar. Det finns initiala uppgifter från plats om att föraren kan vara påverkad.
Räkna med begränsad framkomlighet i området under polisens arbete på platsen.
Texten uppdateras.
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