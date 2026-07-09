JUST NU: Kört i skyddsfordon E6 vid Stenungsundsmotet

En trafikolycka har inträffat på E6 vid Stenungsundsmotet i södergående riktning. En bilist har kört in i ett TMA – skyddsfordon.
Larmet om händelsen kom vid 12:30.
Enligt de första uppgifterna har en personbil ha kört in i ett skyddsfordon bakifrån och ett av fordonen ska stå mitt i körbanan.
Polis och ambulans är på plats.
-En förare uppger smärta nacken, uppger Jens Andersson, Polisens presstalesperson.
Händelsen utreds initialt som vårdslöshet i trafik.
Långa köer på plats
Räkna med begränsad framkomlighet och eventuellt avstängd väg.
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