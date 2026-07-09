Pådrag vid industri i Stenungsund – lastbil med farligt gods saknade handlingar

Polis kallades på torsdagsförmiddagen till en av industrierna i Stenungsund efter att en lastbil med farligt gods saknat nödvändiga transporthandlingar.

Enligt polisen upptäcktes bristerna i samband med lastbilens ankomst till industrin.

Rutinkontroll

Portvakten larmade polis enligt företagets rutiner när handlingarna inte var i ordning.

– Det är rutin vid industrin att portvakten då kontaktar polis. Vi har under förmiddagen varit på plats, säger polisens presstalesperson till NYHETERsto.

Rubricering ännu oklar

Det är i nuläget oklart om någon anmälan har upprättats eller vilken brottsrubricering som i så fall kan bli aktuell.