Pådrag vid industri i Stenungsund – lastbil med farligt gods saknade handlingar

Polis kallades på torsdagsförmiddagen till en av industrierna i Stenungsund efter att en lastbil med farligt gods saknat nödvändiga transporthandlingar.
Enligt polisen upptäcktes bristerna i samband med lastbilens ankomst till industrin.
Rutinkontroll
Portvakten larmade polis enligt företagets rutiner när handlingarna inte var i ordning.
– Det är rutin vid industrin att portvakten då kontaktar polis. Vi har under förmiddagen varit på plats, säger polisens presstalesperson till NYHETERsto.
Rubricering ännu oklar
Det är i nuläget oklart om någon anmälan har upprättats eller vilken brottsrubricering som i så fall kan bli aktuell.
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