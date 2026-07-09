Två personer till sjukhus – Polisen utreder försök till mord vid Hawaii badplats

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Två unga män kom under natten till torsdagen in till Kungälvs sjukhus med skador från ett vasst föremål. Skadorna ska ha uppstått i samband med ett bråk vid Hawaii badplats på Stenungsön i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 9 juli 2026 07:06 | Uppdaterad: 9 juli 2026 07:21

Larmet kom klockan 01.01.

Enligt polisen ska flera personer ha varit inblandade i bråket. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

Brottsplatsen spärrades av

Hawaii badplats spärrades av under natten och polisen genomförde en kriminalteknisk undersökning på platsen. Vissa spår har kunnat säkras. Badplatsen var även på morgonen avspärrad.

Ingen gripen

Tidigt på morgonen var ingen person gripen. Händelsen utreds inledningsvis som försök till mord.

Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Polisen uppger att ytterligare information i nuläget inte kan lämnas.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top