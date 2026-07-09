Två personer till sjukhus – Polisen utreder försök till mord vid Hawaii badplats

Två unga män kom under natten till torsdagen in till Kungälvs sjukhus med skador från ett vasst föremål. Skadorna ska ha uppstått i samband med ett bråk vid Hawaii badplats på Stenungsön i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 01.01.

Enligt polisen ska flera personer ha varit inblandade i bråket. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

Brottsplatsen spärrades av

Hawaii badplats spärrades av under natten och polisen genomförde en kriminalteknisk undersökning på platsen. Vissa spår har kunnat säkras. Badplatsen var även på morgonen avspärrad.

Ingen gripen

Tidigt på morgonen var ingen person gripen. Händelsen utreds inledningsvis som försök till mord.

Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Polisen uppger att ytterligare information i nuläget inte kan lämnas.