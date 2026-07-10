Ytterligare två personer misstänkta efter dödliga knivdådet vid Hawaii badplats

Polisens utredning efter det dödliga våldsdådet vid Hawaii badplats på Stenungsön i Stenungsund har utökats. Ytterligare två personer är nu misstänkta för inblandning i händelsen, det uppger Aftonbladet.

Det var under natten till torsdagen som ett bråk utbröt på badplatsen. Två unga män skadades med ett vasst föremål och kördes till sjukhus. Polisen uppgav senare att en av männen avled senare av sina skador, medan den andre vårdas för skador som enligt polisen inte är livshotande.

Fyra personer misstänkta

Under torsdagen greps två män i 20-årsåldern. De anhölls senare av åklagare misstänkta för mord och försök till mord.

Under fredagen har ytterligare två personer blivit misstänkta i utredningen och tilldelats offentliga försvarare.

Polisen har ännu inte gått ut med vilken misstankegrad som gäller för de nytillkomna misstänkta eller vilken roll de misstänks ha haft i händelsen.